ABD Başkanı Trump'ın İlk 100 Günü... Kendisini Öve Öve Bitiremedi, Selefi Biden'ı Suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk 100 gününde ekonomiden göçmen sorununa kadar attığı adımları Oval Ofis’te ABC News muhabiri Terry Moran’a değerlendirdi.

TİCARET TARİFELERİ VE EKONOMİK POLİTİKALAR

Trump, ticaret ortaklarına uyguladığı ek gümrük vergilerinin iç piyasada fiyat artışlarına yol açabileceği endişelerine tepki gösterdi. 2024 seçim kampanyasında bu konuyu sıkça dile getirdiğini belirten Trump, “Diğer ülkeler tarafından eşi benzeri görülmemiş şekilde istismar edildik. Bu durumu olduğu gibi bırakabilirdim, ancak bir çöküş yaşanabilirdi. Ben bunu düzeltmeye karar verdim” dedi.

Yumurta fiyatlarındaki artış eleştirilerine yanıt veren Trump, “Bu problemi ben yaratmadım, Joe Biden yarattı. Ben göreve geldiğimden beri yumurta fiyatları yüzde 87 düştü” iddiasında bulundu.

YASA DIŞI GÖÇMEN SORUNU

Yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle ilgili endişelere değinen Trump, politikalarında “dikkatli” olduklarını savundu. Güney sınırındaki yasa dışı geçişleri azaltma çabalarının etkili olduğunu ifade eden Trump, “İşe yarıyor gibi görünüyor” yorumunu yaptı.

'HASTALIKLI BİR ÜLKEYI İYİLEŞTİRİYORUM'

Muhabir Moran’ın “Otoriter bir lider olmaktan endişe duyanlara ne söylersiniz?” sorusuna Trump, “Hastalıklı bir ülkeyi iyileştirmek için gerekli adımları attım. Çöken bir ülkeydik, dünyada alay konusu oluyorduk. Son derece yetersiz bir liderimiz vardı” yanıtını verdi. Trump, tek amacının “Amerika’yı yeniden harika yapmak” olduğunu vurguladı.

RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMASI

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik son saldırılarını eleştirerek, “Beni oyalıyor olabilir, ama bence savaşı durdurmak istiyor. Ben olmasaydım, Ukrayna’nın tamamını ele geçirebilirdi” dedi. Biden’ın yönetiminde savaşın başladığını öne süren Trump, kendi liderliği sayesinde Putin’in çatışmayı durdurmaya istekli olduğunu savundu.

DOGE KESİNTİLERİ

Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) yurt dışı gıda programları ve tıbbi araştırmalar gibi kalemlerde yaptığı kesintilere yönelik eleştirilere yanıt veren Trump, departmanın milyarlarca dolar tasarruf sağladığını belirtti. “Büyük bir israf, yolsuzluk ve dolandırıcılık tespit ettik. Buna son verdik” diyen Trump, kesintilerin gerekli olduğunu savundu.

Trump, ilk 100 gününde attığı adımlarla ülkeyi yeniden güçlendirme yolunda ilerlediğini ifade ederek, politikalarına yönelik eleştirilere rağmen kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA