Gazze'deki Çocuklardan 'Açlık' Çığlığı: Yeter, Ölmek İstemiyoruz

Gazze’de yaşanan insani kriz ve çocukların açlık ile ölüm arasındaki mücadelesi sürüyor. Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, İsrail'in saldırılarının ardından açlık ve yıkım içinde yaşadıkları zulmü dünyaya duyurmak için enkazlar arasında gösteri düzenledi. "Yeter, ölmek istemiyoruz" diyen çocuklar, sınır kapılarının açılmasını ve yardım gönderilmesini talep etti.

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Gazze Şeridi'nde, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana uyguladığı abluka, bölgedeki insani durumu ciddi şekilde kötüleştiriyor. Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan 28 Nisan tarihli açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşandığı, özellikle bebekler arasında yetersiz beslenmenin yaygınlaştığı vurgulandı. Gazze'deki yaklaşık bir milyon çocuk her gün açlıkla mücadele ederken, bunlardan 65 bininin şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde, İsrail ordusunun yıktığı binaların ve evlerin enkazları arasında, açlıkla boğuşan çocuklar, dünyaya seslerini duyurmak için bir araya geldi. "Dört Arkadaş" ekibinin organize ettiği etkinlik, Gazze'deki zor şartlara dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Gazze'deki Çocuklardan 'Açlık' Çığlığı: Yeter, Ölmek İstemiyoruz - Resim : 1

Etkinliğe katılan çocuklar, ellerinde "Yeter, artık ölüm istemiyoruz", "Sınır kapılarını açın", "Açız", "Bizi kurtarın" yazılı pankartlarla açlık ve yıkım karşısındaki çaresizliklerini dile getirdi.

Etkinlikte, 11 yaşındaki Rama Ebu’l-Ayneyn, yaşadıkları zorlukları anlatırken, "Sınır kapılarının açılmasını istiyoruz. Açlıktan ve bombalardan ölüyoruz. Yardımların girmesi için sınır kapıları açılsın" dedi.

'İNSANLIK VİCDANI NEREDE?'

Etkinliğe katılan "Dört Arkadaş" ekibinin temsilcisi Resmi Ebu’l-Ayneyn, 25’inci etkinliklerini düzenlediklerini fakat bu etkinliğin en zoru olduğunu söyledi. 2 Mart’tan itibaren Gazze'ye hiçbir gıda ve tıbbi yardımın girmediğini belirten Resmi, "Çocuklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. İnsanlık vicdanı nerede?" diye sordu.

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Kaynak: AA

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