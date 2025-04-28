Kudüs ve Gazze için Öğrencilerden Konya’da Resim Sergisi

Konya'da Selçuklu BİLSEM öğretmen ve öğrencileri tarafından, Kudüs ve Gazze temalı bir sergi hazırlandı. ‘Diken ve Karanfil’ adı verilen resim sergisinde 35 resim yer alıyor.

Kudüs ve Gazze için Öğrencilerden Konya’da Resim Sergisi

Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen sergide 2. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin yaptığı 35 resim sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Sergide konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Keşke çocuklarımız bunları çizmeselerdi, bunlara şahit olmasalardı, kafalarında bunlarla ilgili kompozisyon hiç oluşmasaydı" ifadelerini kullandı.

Serginin açılışı Başkan Mustafa Kavuş ve protokol tarafından gerçekleştirilirken, açılışın ardından Başkan Kavuş; Selçuklu BİLSEM Müdürü Mehmet Ali Gürel ve öğretmenlerle birlikte sergiyi gezdi.

Program öğrencilerin gösterisi ve "Gazze'deki güncel durum ve insan hakları" konulu söyleşi ile noktalandı.

Kaynak: İHA

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