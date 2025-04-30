Hindistan'dan Yangın Faciası, En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 6 katlı bir otelde meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Hindustan Times'ın haberine göre, yangın Kalküta'daki 6 katlı bir otelde çıktı.

EN AZ 15 ÖLÜ

İlk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 13 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayın çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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