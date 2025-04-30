ABD'nin Yeni Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack Oldu

ABD Senatosu, Başkan tarafından Türkiye Büyükelçiliği'ne aday gösterilen iş insanı ve diplomat Tom Barrack'ın büyükelçilik görevini onayladı. Yapılan oylamada 60 senatör "evet", 36 senatör ise "hayır" oyu kullandı. Bu sonuçla birlikte Barrack, resmen ABD'nin Ankara Büyükelçisi oldu.

Barrack, Senato'da bu ayın başında gerçekleşen onay oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolüne dikkat çekmişti. "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez" ifadelerini kullanan Barrack, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik mesajlar vermişti.

Senato'daki destek, Barrack'ın Türkiye ile olan stratejik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Yeni görevi kapsamında Barrack'ın, savunma iş birlikleri, bölgesel güvenlik, ticaret ve diplomasi alanlarında Ankara-Washington hattındaki ilişkileri derinleştirmesi hedefleniyor.

Tom Barrack'ın göreve resmi olarak ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA