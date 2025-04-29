Ticaret Savaşı Ayağına Dolandı! Trump'a ABD Halkından Rest: 'Yanlış Yoldasın'

Trump'ın başkanlığının ilk 100 gününde aldığı kararlar hakkında ABD'de bir anket gerçekleştirildi. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 55'i, Trump'ın bu zamana kadar olan başkanlık performansından memnun değil. Yüzde 61'lik kesim Trump'ın Çin başta olmak üzere birçok ülkeye getirdiği ek vergi tarifelerinden memnun olmadığını söylerken, katılımcıların yüzde 60'ı da "ABD yanlış yolda" dedi.

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Ticaret Savaşı Ayağına Dolandı! Trump'a ABD Halkından Rest: 'Yanlış Yoldasın'

Göreve başladığı günden beri imzaladığı radikal kararnameler ve sert politikaları nedeniyle tartışmalara neden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, ikinci dönem başkanlığındaki ilk 100 gününü doldurması öncesi NBC News çarpıcı bir anket çalışması yaptı.

Ankete katılan 19 bin 682 kişinin yanıtlarına göre, katılımcıların yüzde 55'i Donald Trump'ın başkanlıktaki ilk 100 gününden memnun olmadıklarını söyledi, yüzde 45'i ise memnun olduğunu dile getirdi.

ÇOĞUNLUK TARİFELERDEN MEMNUN DEĞİL

Küresel piyasaları karıştıran ek gümrük vergi tarifeleri hakkında da, katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın bu konudaki politikalarını beğenmediğini belirtirken, yüzde 39'u da karardan memnun olduklarını ifade etti.

Ticaret Savaşı Ayağına Dolandı! Trump'a ABD Halkından Rest: 'Yanlış Yoldasın' - Resim : 1

Trump'ın göç politikalarından memnuniyet duyulup duyulmamasıyla alakalı soruya da katılımcıların yüzde 51'i olumsuz yanıt verirken, yüzde 49'u memnun olduğunu söyledi.

YÜZDE 60 'YANLIŞ YOLDAYIZ' DEDİ

ABD'nin "doğru bir yolda" olup olmadığı sorusuna ise anket katılımcılarının yüzde 60'ı "yanlış yolda" yanıtını verdi. Her 10 katılımcıdan 6'sı, ABD'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edenlerin vizelerinin iptal edilerek sınır dışı edilmesine de karşı çıkıyor.

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Kaynak: AA

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