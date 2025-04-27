Trump Papa'nın Cenazesine Gitti, Politikası Değişti! Dünya Bu 15 Dakikayı Konuşuyor

Göreve başladığından beri Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir tavır alacağı merak konusu olan ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçtiğimiz ay Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sırasında yaşanan gerginlik dünya gündemine oturmuştu. Trump'ın kaba tavrı sonrası ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy ise Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. ABD yönetimi de, Ukrayna liderine ayrılmasını kendilerinin söylediğini açıklamıştı.

'İYİ BİR TOPLANTI YAPTIK'

Dünyayı sarsan tartışma sonrası iki lider arasında iplerin koptuğu düşünülürken Trump ve Zelenskiy, Papa Francis'in dün Vatikan'da düzenlenen cenaze töreninden önce yüz yüze görüştü. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, "Görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen günlerde açıklanacak" derken, Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile "iyi bir toplantı" yaptıklarını söyledi.

Bu kısa görüşme sonrası ABD Başkanı Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Ukrayna-Rusya savaşı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bir süredir ilk defa net olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı tavır alan Trump, Rus liderin son dönemde sivil bölgeleri hedef alan saldırılarını kınadı.

'SANIRIM PUTİN BENİ OYALIYOR'

Zelenskiy ile görüşmesi sonrası yaptığı ilk açıklamada Putin'in katliamlarına tepki gösteren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Uykucu Joe Biden’ın savaşı, benim değil. En başından kaybedilmiş bir savaştı ve hiç yaşanmamalıydı. Eğer o zaman Başkan ben olsaydım, asla başlamazdı. Şimdi sadece Obama ve Biden’ın bana bıraktığı bu karmaşayı toparlamaya çalışıyorum. Ne büyük bir karmaşa. Tüm bunlara rağmen, Putin’in son günlerde şehir ve kasabalara füze fırlatması için hiçbir gerekçe yok. Bu da bana, belki de savaşı bitirmek istemediğini düşündürüyor. Sadece beni oyalıyor olabilir. Bu duruma farklı yaklaşmak, ‘bankacılık’ ya da ‘ikincil yaptırımlar’ yoluyla çözüm aramak gerekiyor. Çok fazla insan ölüyor."

Kaynak: Haber Merkezi