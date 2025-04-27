Ünlü Kahinin Mezarını Yağmaladılar! Kabri Gören Gözlerine İnanamadı

Yahudi topluluğunca çok değer verilen bir haham ve 16'ncı yüzyılın ünlü kahinlerinden biri olan Rabbi Hayyim Vital'in mezarı yağmalandı. Paramparça olan mezarın içinin boşaltıldığı ortaya çıktı.

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Ünlü Kahinin Mezarını Yağmaladılar! Kabri Gören Gözlerine İnanamadı

Kısa bir süre önce Suriye'de yaşanan bir olay, ülkedeki Yahudi topluluğunu kızdırdı. 16'ncı yüzyılın en ünlü kahinlerinden biri olarak kabul edilen ve 1620'de hayatını kaybeden haham Rabbi Hayyim Vital'in mezarının yağmalandığı ortaya çıktı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki mezarlığına giren kişiler, mezarın paramparça olduğunu görünce şoke oldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler henüz bilinmezken, Şam'daki Yahudi topluluğunun lideri Bakhour Chamntoub, mezarın son halini sosyal medya hesabından yayımladı.

Ünlü Kahinin Mezarını Yağmaladılar! Kabri Gören Gözlerine İnanamadı - Resim : 1

'SURİYE HÜKÜMETİ BİZİ KORUMALI'

Paramparça olan mezarın içinin de boşaltıldığı fark edildi. Chamntoub, yaşananlar sonrası yetkililere haber verdiğini belirterek, "Yaşanan şey çok şoke edici ve üzücü. Suriye hükümetinin bizi koruması için harekete geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki Yahudi topluluklarını temsil eden İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı'ndan da konuyla ilgili tepki geldi. Topluluk, yaşanan saldırıyı "iğrenç bir eylem" şeklinde nitelendirerek en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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