İsrailli Turistlere Büyük Şok! İsrail'in İşlediği Savaş Suçları Tüm Dünyada Peşlerinden Geliyor

Japonya'nın Kyoto kentinde bir otel, rezervasyon yapmak isteyen İsrailli müşterilerden savaş suçu işlemediklerine dair taahhütname imzalamalarını talep etti.

‘FORM İMZALAMADAN REZERVASYON YAPAMAZSIN’

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Kyoto kentindeki bir otel İsrailli müşteriye "kadın ve çocuklara saldırı, esirleri öldürme ve işkence dahil olmak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemediğine" ilişkin formu imzalamadan rezervasyon yapamayacaklarını bildirdi.

Haberde, İsrail ordusunda sıhhiyeci olarak görev yapan İsrailli turistin pasaportunu göstermesinin ardından taahhütnameyi getiren otel görevlisinin turiste imza atmadan otelde kalamayacağını söylediği bilgisine yer verildi.

‘İSRAİLLİ VE RUS TURİSTLER İÇİN ZORUNLU’

İsrailli turistin başlangıçta formu imzalamayı reddettiği, otel görevlisinin İsrailli ve Rus turistler için bu prosedürün zorunlu olduğunu belirtmesi üzerine formu imzaladığı öğrenildi.

‘HİÇBİR ZAMAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEDİM’

Formda, "Uluslararası ve insancıl hukuku ihlal eden hiçbir savaş suçuna karışmadım; sivillere (çocuklar, kadınlar vb.) saldırı, teslim olan veya savaş esiri olarak alınanların öldürülmesi veya kötü muamele, işkence veya insanlık dışı muamele, cinsel şiddet, zorla yerinden etme veya yağma, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nün 8. Maddesi kapsamına giren diğer eylemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemedim" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

‘OKUL BOMBALAYAN İNSANLARLA HİÇ KARŞILAŞMADIK’

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen, yapılan eylemin İsraillilere yönelik ayrımcılık taşıdığı iddiasıyla Kyoto Valiliğine tepki gösterirken, otel müdür yaptığı açıklamada uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, “Bizim içi savaş uzak bir şey; kadınları ve çocukları öldüren, okulları bombalayan insanlarla hiç karşılaşmadık” ifadesini kullandı.

‘ÖZGÜR FİLİSTİN’

Otel sahibi ise puanlama uygulamalarından oteline 1 puan veren bir İsrailliye "Soykırımı ve apartheidi durdurun, uluslararası hukuka uyun. ÖZGÜR FİLİSTİN" şeklinde yanıt verdi.

İLK KEZ YAŞANMIYOR

Haberde ayrıca Haziran 2024'te Japonya'nın Kyoto kentindeki başka bir otelde benzer bir olayın yaşandığı kaydedildi.

NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna karar vermişti.

UCM'nin kararlarının ardından İsrail askerlerinin Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkarılması endişesiyle gittikleri çeşitli ülkelerden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.​​​​​​​

Kaynak: AA