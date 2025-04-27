İsrail-Hamas Görüşmelerinde Kritik Gelişme: Gazze İçin 5 Yıllık Teklif

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas heyetinin Mısır’daki arabulucularla Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması hakkında görüştüğünü belirten yetkili, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.

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İsrail-Hamas Görüşmelerinde Kritik Gelişme: Gazze İçin 5 Yıllık Teklif

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırı düzenlediği, 19 Ocak 2025'te kabul ettiği ateşkes anlaşmasını da ihlal ettiği Gazze'de katliamlar sürüyor. Bölgede yaşanan trajedinin son bulması için Hamas heyeti Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri çerçevesinde Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti.

İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada Hamas heyetinin ateşkes konusunda Mısır’daki arabulucularla görüşmelerde bulunduğunu ifade ederek "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" diye konuştu.

İsrail-Hamas Görüşmelerinde Kritik Gelişme: Gazze İçin 5 Yıllık Teklif - Resim : 1

'GARANTİ VERMEK ZORUNDALAR'

Hamas yetkilisi Mahmud Mardawi ise Kahire’deki müzakerelere ilişkin "Bu kez savaşın sona erdiğine dair garantiler talep edeceğiz. İşgalci, kısmi bir anlaşmanın ardından savaşa geri dönebilir, ancak kapsamlı bir anlaşma ve uluslararası garantilerle bunu yapamaz" açıklamasını yaptı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan da "Savaşın kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesini içermeyen herhangi bir öneri kabul edilmeyecektir. İşgal sürdüğü sürece direnişin silahlarını terk etmeyeceğiz" mesajını verdi.

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Kaynak: İHA

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