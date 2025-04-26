İsrail Askerlerinin Ateş Açıp Yaraladığı Filistinli Genç Öldü

İsrail güçlerinin iki ay önce açtığı ateş nedeniyle yaralanan Filistinli Ahmed İbrahim Nasasira hayatını kaybetti.

İsrail Askerlerinin Ateş Açıp Yaraladığı Filistinli Genç Öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yayımlanan açıklamada, "Şehit Ahmed İbrahim Nasasira (32), yaklaşık iki ay önce işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik beldesinde ağır yaralanmıştı ve aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi" denildi.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı Batı Şeria’daki saldırılarını da artırdı. Filistinli kaynaklara göre bu saldırılar sonucu 958’den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 16 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 111 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 483 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldi.

Kaynak: AA

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