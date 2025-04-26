Melania Trump Doğum Gününde Yas Kıyafetleri Giydi

ABD'nin First Lady’si Melania Trump, 55. doğum gününde, hayatını kaybeden Papa Francis için düzenlenen cenaze törenine katıldı. ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Vatikan’da gerçekleştirilen törene katılan Melania Trump, bu özel günde yas tutarak Papa'ya olan saygısını gösterdi.

SİMSİYAH GİYİNDİ

Cumartesi günü düzenlenen törene katılan çift, Aziz Petrus Meydanı'ndaki yerlerine el ele yürüyerek geçti. Vatikan’ın katı kıyafet kurallarına uyan Melania Trump, sade bir siyah ceket, diz üstü etek, siyah topuklu ayakkabılar ve zarif bir dantel duvak tercih etti. Ayrıca sade bir elmas haç kolye takarak görünümünü tamamladı.

Cenaze törenine dünya çapından birçok lider ve kraliyet ailesi üyesi katıldı. Melania Trump, törende Donald Trump’ın yanında yer alırken, çift ön sıralarda oturdu.

Törende Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron gibi pek çok önemli isim de hazır bulundu. Hepsi Vatikan’ın kıyafet kurallarına sadık kalarak siyah kıyafetler giydi.

DOĞUM GÜNÜ TESADÜFÜ

Bugün Melania Trump'ın doğum günü olduğu öğrenildi. Melania Trump'ın 55. yaş günü için törenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile kutlama yapacakları açıklandı. Melania Trump'ın doğum günü kutlaması, Papa Francis’in kaybı nedeniyle resmi etkinliklerin gölgesinde kaldı. Çift, cenazenin ardından Roma’dan ayrılarak New Jersey’ye geçti.