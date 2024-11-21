İsrail Başbakanı Netanyahu İçin Yakalama Emri

İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçu ı̇şledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı.

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İsrail Başbakanı Netanyahu İçin Yakalama Emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için 'savaş suçları' nedeniyle yakalama emri çıkardı. UCM, İsrail'in mahkemenı̇n yargı yetkı̇sı̇nı̇ kabul etmesı̇nı̇n gereklı̇ olmadığını söyledı̇.

UCM ayrıca Hamas lı̇derlerinden El-masrı̇ hakkında da tutuklama kararı çıkardı. Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurların ve aı̇lelerı̇nı̇n menfaatı̇ne olduğunu ifade etti.

UCM, ı̇ddı̇a edı̇len suçlar arasında cı̇nayet, zulüm ve dı̇ğer ı̇nsanlık dışı eylemlerı̇n bulunduğunu açıkladı.

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