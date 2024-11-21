Dünyanın En Uzun Kadını Rumeysa ile Dünyanın En Kısa Kadını Jyoti Bir Araya Geldi

Dünyanın en uzun kadını olan 27 yaşındaki Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını 30 yaşındaki Jyoti Amge, 20. Guinness Dünya Rekorları Günü kutlamaları dolayısıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi, boy farkı nedeniyle çoğu zaman göz teması kurmakta zorlansalar da tanıştıkları için mutlu olduğunu belirterek, “Ortak noktalarımız var; ikimiz de makyaj yapmayı, kişisel ve tırnak bakımını seviyoruz” dedi. Hintli oyuncu Amge ise “Başımı kaldırıp baktığımda benden uzun insanları görmeye alışkınım ama bugün başımı kaldırıp dünyanın en uzun kadınını görünce çok mutlu oldum. Rümeysa ile konuşurken kendimi çok rahat hissettim” diye konuştu.

İKİ KADIN DA GUINNESS REKORUNU ELİNDE TUTUYOR

Dünyanın en uzun kadını Gelgi, 2 metre 15 santimetre, dünyanın en kısa kadını Amge ise 62,8 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.

Rumeysa Gelgi, nadir görülen 'Weaver' sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip. Günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor. Jyoti Amge de cüceliğin bir türü olan 'Akondroplazi' ile yaşıyor. Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları’nın 70. yıl kitabında yer alarak ‘ikon’ ünvanı aldı.

Kaynak: DHA