Elleri ve Ayaklarının Büyümesi Durdurulamıyor: Bilim Dünyası Şok İçinde! 15 Yaşında Rekorlar Kitabına Girdi

MARKALAR VE YARDIM KURULUŞLARI DEVREYE GİRDİ

Destekler Artıyor Eric’in yaşadığı bu sorunlar kamuoyunun ilgisini çektikten sonra ünlü markalar ve yardım kuruluşları devreye girdi. Genç çocuğa uygun ayakkabılar üretmek için başlatılan çalışmalar, onun fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı. Bu destekler, Eric’in yaşam kalitesini artırmak için büyük bir adım oldu.

Eric Kilburn’un hikâyesi, fiziksel farklılıkların insanların başarılarına engel olamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. 15 yaşındaki bu genç, hem cesareti hem de azmiyle birçok insan için ilham kaynağı oldu.