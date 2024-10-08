Elleri ve Ayaklarının Büyümesi Durdurulamıyor: Bilim Dünyası Şok İçinde! 15 Yaşında Rekorlar Kitabına Girdi
ABD’de yaşayan 15 yaşındaki Eric Kilburn, büyük elleri ve ayaklarıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi ölçümlere göre ayakları 34.3 santimetre uzunluğunda olan Kilburn, sıra dışı özelliğiyle dünya rekorunu elde etti. Türkiye ölçülerine göre 56-57 numara ayakkabı giyen genç, aynı zamanda 23.2 santimetre uzunluğundaki elleriyle de bilim dünyası ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eric’in ellerinin ve ayaklarının büyümesinin ise hala devam ettiği belirtiliyor.
10 YAŞINDAN BERİ MAĞAZADAN AYAKKABI ALAMIYOR
Eric Kilburn, bu özel fiziksel yapısı nedeniyle günlük yaşamında çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Beşinci sınıftan bu yana mağazalardan ayakkabı alamadığını belirten genç, sadece özel yapım ayakkabılar giyebiliyor. Özellikle uygun spor ayakkabı bulamamanın yanı sıra ayak sağlığı sorunları ve giysi bulma zorlukları Eric’in hayatını zorlaştırıyor. Sosyal hayatta da farklılıklarından dolayı çeşitli sıkıntılar yaşadığını ifade eden Kilburn, günlük yaşamını eldiven kullanarak sürdürüyor.
MARKALAR VE YARDIM KURULUŞLARI DEVREYE GİRDİ
Destekler Artıyor Eric’in yaşadığı bu sorunlar kamuoyunun ilgisini çektikten sonra ünlü markalar ve yardım kuruluşları devreye girdi. Genç çocuğa uygun ayakkabılar üretmek için başlatılan çalışmalar, onun fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı. Bu destekler, Eric’in yaşam kalitesini artırmak için büyük bir adım oldu.
Eric Kilburn’un hikâyesi, fiziksel farklılıkların insanların başarılarına engel olamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. 15 yaşındaki bu genç, hem cesareti hem de azmiyle birçok insan için ilham kaynağı oldu.