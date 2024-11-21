Rusya'dan NATO'ya Tehdit Gibi Açıklama

Rusya ile ABD arasında gerilim artıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin Polonya'nın kuzeyinde kurduğu yeni balistik füze savunma üssüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu durum stratejik istikrarın zayıflamasına, stratejik risklerin artmasına ve sonuç olarak nükleer tehlike seviyesinin yükselmesine yol açmaktadır" dedi.

“ÖNCELİKLİ HEDEF LİSTEMİZDE”

Slupsk kentinde bağlı Redzikowo köyündeki üssü “provokatif” olarak tanımlayan Zakharova, "Bu, Amerikalıların ve Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki müttefiklerinin stratejik alanda son derece istikrarsızlaştırıcı bir dizi eyleminin bir başka açık provokatif adımıdır. Bu tür Batılı askeri tesislerin oluşturduğu tehditlerin niteliği ve düzeyi göz önüne alındığında, Polonya'daki füze savunma üssü, gerektiğinde çok çeşitli gelişmiş silahlarla gerçekleştirilebilecek potansiyel imha için öncelikli hedefler listesine uzun zamandır eklenmiştir” ifadelerini kullandı.

"BURASI SAVUNMA AMACINA HİZMET EDEN BİR ÜS"

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski ise, “Burası saldırı değil savunma amacına hizmet eden bir üs. Bu tür tehditler, Polonya'nın ve NATO'nun hava savunmasını güçlendirmek için kesinlikle bir kanıt olacaktır ve ABD tarafından da dikkate alınmalıdır” ifadeleriyle üssün saldırı amacıyla değil savunma amacıyla kurulduğunu belirtti.

Baltık kıyısı yakınlarındaki Redzikowo kasabasında bulunan ve “NATO füze kalkanının” parçası olan üs 13 Kasım'da açılarak faaliyetlerine başlamıştı.

Kaynak: İHA