İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamada Can Kaybı Yükseldi

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği aktarıldı.

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İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamada Can Kaybı Yükseldi

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi. Kahramani, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada şu ana kadar 2'si kadın 25 kişinin öldüğünü belirtti.

YARALI SAYISI 800'E YÜKSELDİ

Öte yandan Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, yaralı sayısının 800'e yükseldiğini açıkladı. Patlama sonrası limanda çıkan yangının yüzde 80'inin söndürüldüğü ifade edilirken, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde 3 gün yas ilan edildiği aktarıldı.

İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamada Can Kaybı Yükseldi - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 750 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA-DHA

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