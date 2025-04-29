İran'da 70 Kişinin Can Verdiği Liman Faciasında Şok Rapor: Güvenlik ve Savunma Kuralları İhlal Edilmiş!

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Ayrıca patlamanın ardından kurulan inceleme komitesi, olayla ilgili ilk değerlendirme raporunu yayımladı.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, yaptığı açıklamada patlamadaki can kaybının 70’e yükseldiğini bildirdi. Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ise daha önce yaptığı açıklamada, patlama sonrası limanda çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü belirtmiş, limanda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı. Bin 210 kişinin yaralandığı patlamada can kaybının artmasından endişe ediliyor.

GÜVENLİK İHLALİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, uzmanlar ve bilirkişilerin katılımıyla yapılan toplantıların ardından hazırlanan ilk raporda güvenlik önlemleri ile sivil savunma kurallarının ihlal edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

'KESİN NEDENİ KISA ZAMANDA PAYLAŞILACAK'

Açıklamada, konuya ilişkin yanlış ve çelişkili beyanda bulunulduğunun belirlendiği, güvenlik ve yargı birimlerinin sorumluları tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, olayın kesin nedeninin belirlenebilmesi için tüm boyutlarıyla kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiği ve bu sürecin teknik ile laboratuvar çalışmalarının tamamlanmasını zorunlu kıldığı belirtildi. Gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından sonuçların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca olayda kusuru bulunan kişilerle ilgili hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği vurgulanarak, vatandaşlardan olayla ilgili gelişmeleri yalnızca Hürmüzgan Valisi başkanlığında kurulan komiteden takip etmeleri istendi.

Kaynak: İHA