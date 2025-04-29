İmzalar Atıldı, Bakan Resmen Duyurdu: Avrupa'nın Güvenlik Hattı Türkiye Üzerinden Geçecek

2015 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in girişimleriyle, Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'i içeren, görece daha eski ve yetersiz enerji, dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin altyapılarını ve bağlantısallığını güçlendirmeyi amaçlayan, sadece Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "Katılımcı Üye" olabildiği uluslararası bir platform olarak kurulan Üç Deniz Girişimi'nin Onuncu Zirvesi, 28-29 Nisan'da Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlendi.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Girişim içerisinde sadece AB üyesi ülkelerden oluşan "Katılımcı Üyeler" (Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan), girişime mali destekte bulunabilecek ve/veya prestij kazandırabilecek ülkelerden oluşan "Stratejik Ortaklar" (AB Komisyonu, ABD, Almanya, Japonya) ile Ukrayna ve Moldova gibi ülkeleri dahil etmek üzere tasarlanan "Ortak Katılımcılar"dan oluşan üç farklı statü bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Üç Deniz Girişimi'nin 11 Nisan 2024 tarihinde Vilnius'ta düzenlenen Dokuzuncu Zirvesi'nde, Türkiye dahil altı ülke (Türkiye, Birleşik Krallık, Finlandiya, Karadağ, İspanya ve İsrail) özel konuk statüsünde katıldı. Varşova'da düzenlenen 10’uncu Zirve'de Türkiye'nin "Stratejik Ortaklık" başvurusu, üye ülkeler tarafından kabul edildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin Üç Deniz Girişimi'ne stratejik ortaklık perspektifinin yalnızca coğrafi konumuna değil, aynı zamanda altyapı kapasitesine de dayandığını söyledi. Uraloğlu, Asya ve Avrupa kıtasının biri Avrasya Tüneli ile boğazın altından ve 3'ü köprü ile boğazın üstünden olmak üzere İstanbul Boğazı'nda 4, dünyanın en büyük açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü de dahil edilirse 5 kara yolu geçişiyle Türk Boğazları üzerinden bağlandığını ifade etti.

Kaynak: AA-ANKA