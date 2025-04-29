İmzalar Atıldı, Bakan Resmen Duyurdu: Avrupa'nın Güvenlik Hattı Türkiye Üzerinden Geçecek

Türkiye, İspanya ile Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz ülkelerinin başlattığı "Üç Deniz Girişimi"nin stratejik ortağı oldu.

Son Güncelleme:
İmzalar Atıldı, Bakan Resmen Duyurdu: Avrupa'nın Güvenlik Hattı Türkiye Üzerinden Geçecek

2015 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in girişimleriyle, Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'i içeren, görece daha eski ve yetersiz enerji, dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin altyapılarını ve bağlantısallığını güçlendirmeyi amaçlayan, sadece Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "Katılımcı Üye" olabildiği uluslararası bir platform olarak kurulan Üç Deniz Girişimi'nin Onuncu Zirvesi, 28-29 Nisan'da Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlendi.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Girişim içerisinde sadece AB üyesi ülkelerden oluşan "Katılımcı Üyeler" (Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan), girişime mali destekte bulunabilecek ve/veya prestij kazandırabilecek ülkelerden oluşan "Stratejik Ortaklar" (AB Komisyonu, ABD, Almanya, Japonya) ile Ukrayna ve Moldova gibi ülkeleri dahil etmek üzere tasarlanan "Ortak Katılımcılar"dan oluşan üç farklı statü bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Üç Deniz Girişimi'nin 11 Nisan 2024 tarihinde Vilnius'ta düzenlenen Dokuzuncu Zirvesi'nde, Türkiye dahil altı ülke (Türkiye, Birleşik Krallık, Finlandiya, Karadağ, İspanya ve İsrail) özel konuk statüsünde katıldı. Varşova'da düzenlenen 10’uncu Zirve'de Türkiye'nin "Stratejik Ortaklık" başvurusu, üye ülkeler tarafından kabul edildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin Üç Deniz Girişimi'ne stratejik ortaklık perspektifinin yalnızca coğrafi konumuna değil, aynı zamanda altyapı kapasitesine de dayandığını söyledi. Uraloğlu, Asya ve Avrupa kıtasının biri Avrasya Tüneli ile boğazın altından ve 3'ü köprü ile boğazın üstünden olmak üzere İstanbul Boğazı'nda 4, dünyanın en büyük açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü de dahil edilirse 5 kara yolu geçişiyle Türk Boğazları üzerinden bağlandığını ifade etti.

Kaynak: AA-ANKA

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu
Son Güncelleme:
PMD 61. Yılını Kutladı: 'Basın Özgürlüğü İçin 61 Yıllık Mücadele' PMD 61. Yılını Kutladı: 'Basın Özgürlüğü İçin 61 Yıllık Mücadele'
İBB Operasyonunda Gözaltına Alınanların İfade İşlemlerinde Sona Gelindi İBB Operasyonunda İfade Sürecinde Sona Gelindi
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Milyonları İlgilendiren Detayı Açıkladı Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Açıkladı
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı