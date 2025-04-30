UNHCR, Meksika'daki Ofislerini Kapatma Kararı Aldı

UNHCR, Trump'ın yurt dışı yardımlarını kesmesinin ardından Meksika'daki ofislerini kapatacağını açıkladı.

UNHCR, Meksika'daki Ofislerini Kapatma Kararı Aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ABD Başkanı Donald Trump’ın yurt dışı yardımlarında yaptığı kesintiler nedeniyle Meksika’daki dört ofisini kapatma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu kapatmanın, Trump yönetiminin ajansın Meksika’daki faaliyetleri için ayırdığı bütçede yüzde 60 oranında kesintiye gitmesinin ardından alındığı belirtildi.

UNHCR'nin Meksika Temsilcisi Giovanni Lepri, yaşanan bütçe kesintisinin, faaliyetleri sürdürülemez hale getirdiğini kaydederek, "Bu karar, sahadaki yardım çalışmalarımızı doğrudan etkileyecek” dedi.

Kaynak: DHA

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