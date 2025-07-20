Güney Kore Felaketi Yaşıyor! Can Kaybı Arttı

Şiddetli yağışların pençesinde olan Güney Kore'de bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi kayıp olan 11 kişi ise aranıyor.

Güney Kore Felaketi Yaşıyor! Can Kaybı Arttı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığından yetkililer, ülkedeki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Yağışlar sonucu oluşan afetler nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, 11 kişinin ise kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde yaklaşık 3 bin 840 kişinin tahliye edildiğini kaydetti. Ülke genelinde 13 bin 492 kişi sığınaklara yerleştirildiğini aktaran yetkililer, 62 uçuşun da iptal edildiğini ifade etti.

Güney Kore'nin büyük bölümündeki yağışların bugün itibarıyla durduğunu belirten yetkililer, ülke genelinde şiddetli yağışlara yönelik yapılan uyarıların kaldırıldığını aktardı.

Kaynak: AA

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