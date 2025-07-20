Gazze'de 24 Saatte Katliam! 130 Ölü, 495 Yaralı

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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 130 ölü ve 495 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 58 bin 895'e, yaralı sayısının da 140 bin 980'e çıktığı aktarıldı.

ATEŞKES SONRASI KATLİAMLAR

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 8 bin 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 bin 939 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından sözde insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 922 kişinin öldürüldüğü, 5 bin 861 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA