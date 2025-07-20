İsrail, Açlığa Mahkum Ettiği Filistinlileri Yine Yardım Kuyruğunda Katletti

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam eden İsrail yine yardım kuyruğunda Filistinlileri katletti. 73 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı. İsrail ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.

EN AZ 73 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nde yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef alan saldırıların ardından hastanelere 73 kişinin cansız bedeni, bazılarının durumu kritik olmak üzere 150'den fazla da yaralı getirildi. Hayatını kaybedenlerin 67'si Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılardan" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım alabilmek için toplanan Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 995'e, yaralıların sayısının da 6 bin 11'e ulaştığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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