Nijerya'da Camiye Silahlı Saldırı! 13 Ölü

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya'da Camiye Silahlı Saldırı! 13 Ölü
Nijerya’nın kuzeybatısındaki Katsina Eyaleti, kanlı bir saldırıyla sarsıldı. Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu’nun yaptığı açıklamaya göre çete üyeleri, Mantau bölgesinde sabah namazı için camiye gelen cemaate silahlarla ateş açtı.

Muazu, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti. Muazu, bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

HAVA KUVVETLERİ OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ

Nijerya Hava Kuvvetleri, dün Katsina'ya bağlı Danmusa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlemişti.

Operasyonun ardından kampı terk eden silahlı kişilerin dağılmasıyla, 62 rehine tutuldukları esir kampından kaçmayı başarmıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

