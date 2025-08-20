'Hafter' Devleti... Bir Oğlunu Yardımcısı Yaptı, Diğerini Ordunun Başına Getirdi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçleri yöneten Hafter, oğullarını kritik görevlere atadı. Dünyanın konuştuğu atamalarda Hafter'in bir oğlu yardımcısı olurken diğeri de ordunun başına geçti

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, bir oğlunu genelkurmay başkanı, diğer oğlunu da onun yardımcısı yaptı. Hafter, dünyanın gündemine oturdu.

Hafter, oğlu Halid Hafter’i, Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Duruma ilişkin yapılan açıklamada, Halid Hafter’in genelkurmay başkanı olmadan önce, orgenerallik rütbesine terfi ettirildiği kaydedildi.

'Hafter' Devleti... Bir Oğlunu Yardımcısı Yaptı, Diğerini Ordunun Başına Getirdi - Resim : 1

GÜVENLİK BİRİMLERİNİN BAŞINDAYDI

Halid Hafter daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığını üstlenirken aynı zamanda Libya’nın doğusundaki 106’ncı Tugay’ın komutanlığı görevini yapıyordu.

Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter’i de 11 Ağustos’ta kendi yardımcılığına getirmişti.

Libya mahkemesinden seçimlerde dengeleri değiştirecek Hafter kararıLibya mahkemesinden seçimlerde dengeleri değiştirecek Hafter kararıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Libya iç savaşı - Halife Hafter Libya
