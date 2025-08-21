Fed'den Trump'a Yanıt! 'İstifa Etmeye Niyetim Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göreve geldiği 20 Ocak 2025 tarihinden beri ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve yönetimine hakaret edip sert bir şekilde eleştiren Trump'ın Fed yönetimini değiştireceği konuşulurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ‘mortgage dolandırıcılığı’ iddiasıyla kendisine yönelik yapılan istifa çağrılarına yanıt verdi.

'BİR TWEETLE İSTİFA ETMEM'

Lisa Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından yaptığı açıklamada sert bir cevap verdi. Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu söyleyen Cook, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok" dedi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını vurgulayan Lisa Cook, bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını belirtti.

Kaynak: DHA