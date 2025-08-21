ABD'de Mucizevi Olay: Savaş Uçağı Düştü, Pilot Sağ Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir uçak kazalarıyla gündemden düşmeyen ABD’de son olarak da bir askeri havacılık kazası yaşandı. ABD Donanması’na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağı, rutin eğitim uçuşu sırasında Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştü.

Donanma Sözcüsü Teğmen Jackie Parashar, korkunç kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın saat 09.50 sıralarında meydana geldiğini ve son anda kendini uçaktan atmayı başaran pilotun 11.20 sıralarında sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Olay, ülkede şok etkisi yarattı.

UÇAĞIN ENKAZI ÇIKARILAMADI

Parashar, düşen uçağın Virginia Beach şehrindeki Oceana Deniz Hava Üssü’nde konuşlu 83’üncü Taaruz Filosu’na bağlı olduğunu belirtti. Uçağın enkazının henüz denizden çıkarılamadığı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA