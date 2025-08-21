Pakistan'da 'Havai Fişek Fabrikasında Facia, Ölü ve Yaralılar Var

Pakistan'daki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Meydana gelen faciada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’da bir havai fişek fabrikasında adeta facia yaşandı. Meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Pakistan Sel Felaketiyle Boğuşuyor! Ölü Sayısı 351'e ÇıktıPakistan Sel Felaketiyle Boğuşuyor! Ölü Sayısı 351'e ÇıktıDünya
Rusya’da Fabrikada Patlama: 11 Ölü, 130 YaralıRusya’da Fabrikada Patlama: 11 Ölü, 130 YaralıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Pakistan
Son Güncelleme:
İngiltere, İsrail Büyükeçisini Bakanlığa Çağırdı İngiltere, İsrail Büyükeçisini Bakanlığa Çağırdı
Jose Mourinho Transferi Bitirdi! 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun: İşte İstanbul’a Geleceği Tarih 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’de
Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’ Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin
Gazze İşgaline Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: Netanyahu'dan Ateşkes Talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Ateşkes Talimatı
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Bez bebek’ Ebrar’ıydı! Ebrar Alya Demirbilek’in Son Halini Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi