Pakistan'da 'Havai Fişek Fabrikasında Facia, Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’da bir havai fişek fabrikasında adeta facia yaşandı. Meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA