İngiltere, İsrail Büyükelçisini Bakanlığa Çağırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’nin tamamını işgal planını uygulamaya koyan İsrail’e dünyadan tepkiler sürerken, İngiltere’den flaş bir hamle geldi.

İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararı nedeniyle, İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

DÜNYA E1 PROJESİNE KARŞI AYAĞA KALKTI

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararını kınayarak, bu kararın derhal geri alınması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA