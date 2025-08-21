İngiltere, İsrail Büyükelçisini Bakanlığa Çağırdı

İngiltere Gazze'de katliama devam eden İsrail'in büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Son Güncelleme:
İngiltere, İsrail Büyükelçisini Bakanlığa Çağırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’nin tamamını işgal planını uygulamaya koyan İsrail’e dünyadan tepkiler sürerken, İngiltere’den flaş bir hamle geldi.

İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararı nedeniyle, İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

DÜNYA E1 PROJESİNE KARŞI AYAĞA KALKTI

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararını kınayarak, bu kararın derhal geri alınması çağrısı yaptı.

İsrail Vahşeti Bir Adım İleri Taşıdı: Sivillerin Çadırlarını Bombaladı!İsrail Vahşeti Bir Adım İleri Taşıdı: Sivillerin Çadırlarını Bombaladı!Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail İngiltere
Son Güncelleme:
‘Barış Elçisiyim’ Dedi, Ülke İsimlerini Bilemedi… Tüm Dünya Trump’ın Bu Gafını Konuşuyor ‘Barış Elçisiyim’ Dedi, Ülke İsimlerini Bilemedi… Tüm Dünya Trump’ın Bu Gafını Konuşuyor
Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor
Ünlü Haber Kanalının Makyözü Öldürüldü! Katili Oğlu Çıktı Ünlü İsmin Makyözünü Oğlu Öldürdü!
Trump’tan ‘Biden’ Göndermeli 'Rusya- Ukrayna Savaşı' Çıkışı Trump’tan ‘Biden’ Göndermeli 'Rusya- Ukrayna Savaşı' Çıkışı
Astrologlar Tarih Verdi: 2025 Yazının Sonunda Para ve Şansı Bulacak 3 Burcu Açıkladı Astrologlar Tarih Verdi: 2025 Yazının Sonunda Para ve Şansı Bulacak 3 Burcu Açıkladı
İsrail Vahşeti Bir Adım İleri Taşıdı: Sivillerin Çadırlarını Bombaladı! İsrail Vahşeti Bir Adım İleri Taşıdı: Sivillerin Çadırlarını Bombaladı!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Gergin Bekleyiş! Duvarlardan Korkunç Sesler Geldi, 2 Bina Boşaltıldı İstanbul'da Gergin Bekleyiş! Duvarlardan Korkunç Sesler Geldi, 2 Bina Boşaltıldı
Trump Yaptı Yine Yapacağını, Şimdi de Devriyeye Çıkacak Trump Yaptı Yine Yapacağını, Şimdi de Devriyeye Çıkacak
İtiraz Sonuç Verdi, Zeytinli Rock Festivali Yapılacak İtiraz Sonuç Verdi, Zeytinli Rock Festivali Yapılacak
Kavgayı Ayırmak İsterken Canından Oluyordu Kavgayı Ayırmak İsterken Canından Oluyordu
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği