İsrail Vahşeti Bir Adım İleri Taşıdı: Sivillerin Çadırlarını Bombaladı!

İsrail, Gazze'de insanlık dışı saldırılarını sürdürürken, bu kez sivillerin çadırlarını bombaladı. 200 aile yerlerinden edildi.

Son Güncelleme:
İsrail Vahşeti Bir Adım İleri Taşıdı: Sivillerin Çadırlarını Bombaladı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi’nin tamamını işgal planını devreye sokan İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin çadır kamplarını savaş uçaklarıyla bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Deyr el-Belah bölgesinde çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 Filistinli ailenin sığındığı alan, İsrail'in "tahliye" uyarısından kısa süre sonra 3 savaş uçağı tarafından hedef alındı.

Filistinliler uydu mesajlarının ardından çadırlarını terk etmişti.

Bombardımanın ardından çadırlar ve içindekiler adeta yok olurken, bölgeden kaçan 200 aile ise sokakta kaldı.

İsrail 'Kanlı Planı' Uygulamaya Başladı: 'GAZZE'NİN ÇEVRESİ KUŞATILDIİsrail 'Kanlı Planı' Uygulamaya Başladı: 'GAZZE'NİN ÇEVRESİ KUŞATILDIDünya

İsrail’den Gazze’ye Peş Peşe 'İşgal' Kıskacı! Filistin’in Kalbini Sökecek Plana Onay Verdiİsrail’den Gazze’ye Peş Peşe 'İşgal' Kıskacı! Filistin’in Kalbini Sökecek Plana Onay VerdiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Ünlü Haber Kanalının Makyözü Öldürüldü! Katili Oğlu Çıktı Ünlü İsmin Makyözünü Oğlu Öldürdü!
Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’ Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin
Trump’tan ‘Biden’ Göndermeli 'Rusya- Ukrayna Savaşı' Çıkışı Trump’tan ‘Biden’ Göndermeli 'Rusya- Ukrayna Savaşı' Çıkışı
Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Bez bebek’ Ebrar’ıydı! Ebrar Alya Demirbilek’in Son Halini Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi