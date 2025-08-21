İsrail Vahşeti Bir Adım İleri Taşıdı: Sivillerin Çadırlarını Bombaladı!
İsrail, Gazze'de insanlık dışı saldırılarını sürdürürken, bu kez sivillerin çadırlarını bombaladı. 200 aile yerlerinden edildi.
Gazze Şeridi’nin tamamını işgal planını devreye sokan İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin çadır kamplarını savaş uçaklarıyla bombaladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Deyr el-Belah bölgesinde çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 Filistinli ailenin sığındığı alan, İsrail'in "tahliye" uyarısından kısa süre sonra 3 savaş uçağı tarafından hedef alındı.
Filistinliler uydu mesajlarının ardından çadırlarını terk etmişti.
Bombardımanın ardından çadırlar ve içindekiler adeta yok olurken, bölgeden kaçan 200 aile ise sokakta kaldı.
Kaynak: AA
