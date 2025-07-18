AFAD Duyurdu: Antalya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Antalya- Gazipaşa'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının 4.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

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AFAD Duyurdu: Antalya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya- Gazipaşa'da deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 18.05 km derinliğinde kaydedildi.

AFAD Duyurdu: Antalya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi de Akdeniz’de Alanya açıklarında meydana gelen depremle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı.

Saat 21.14’te kaydedilen sarsıntının 4.0 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Deprem, yerin 31.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD Duyurdu: Antalya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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