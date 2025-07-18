AFAD Duyurdu: Antalya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Antalya- Gazipaşa'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının 4.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya- Gazipaşa'da deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 18.05 km derinliğinde kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi de Akdeniz’de Alanya açıklarında meydana gelen depremle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı.
Saat 21.14’te kaydedilen sarsıntının 4.0 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Deprem, yerin 31.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Kaynak: Haber Merkezi
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