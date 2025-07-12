Bursa’da İş Cinayeti: Kerestelerin Üzerinden Düşen İşçi Kurtarılamadı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste deposunda sabah saatlerinde meydana gelen iş kazası can aldı. 61 yaşındaki işçi Salih Keskin, çalışma sırasında dengesini kaybederek kerestelerin üzerinden düştü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarındaki bir kereste işletmesinde yaşandı. Yerden yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen Keskin, baş ve boyun bölgesinden ağır yaralandı. İş arkadaşları, Keskin’i yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Keskin’i İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine alınan işçinin boynunun kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Doktorların tüm çabalarına rağmen Salih Keskin, hastanede yaşamını yitirdi. İşçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA