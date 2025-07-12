Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konuşması Sonrası Emine Erdoğan Gözyaşlarını Tutamadı
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın açılış konuşmasında şehitlerle ilgili açıklamaları üzerine eşi Emine Erdoğan’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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AKP’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın açılış konuşmasında duygusal anlar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği terörsüz Türkiye mesajları ve şehitler ile ilgili sözleri sırasında Emine Erdoğan’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Salondaki duygu yoğunluğu kameralar tarafından görüldü. Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a yönelerek sarıldı.
O anlar salonda bulunan davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: İHA
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