Yolcuya Kötü Muameleye 337 Bin Lira Ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde kuralları ihlal eden şoförlere idari para cezası uyguladı. İzinsiz kazı yapan firmalara da para cezası verildi.

Yolcuya Kötü Muameleye 337 Bin Lira Ceza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde 138 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne gelen toplam 128 şikayet dilekçesi de encümende görüşüldü. Vatandaşların şoförlere yönelik; sefer saatine uymama, güzergah ihlali, sefer sırasında sigara içme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, yolcuya kötü muamelede bulunma, ücret tarifesine uymama gibi şikayetleri üzerine 337 bin 984 TL idari para cezası kesildi.

Yol ve Bakım Dairesi tarafından yapılan denetimlerde Gebze Akse Mahallesi'nde izinsiz kazı yapan bir inşaat firmasına 278 bin 833 TL para cezası verildi. Encümende ayrıca Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğünce İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde iki adet toplamda 600 metrekarelik betonarme yapının yıkım işi ihalesinin 30 Temmuz Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulundan Akaryakıt Devine Büyük CezaRekabet Kurulundan Akaryakıt Devine Büyük CezaEkonomi

Milli Park’ta Yasak Alana Giren 12 Kişiye 35 Bin Lira CezaMilli Park’ta Yasak Alana Giren 12 Kişiye 35 Bin Lira CezaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Para cezası
3 Tırın Karıştığı Kazada 1 Ölü 2 Yaralı 3 Tırın Karıştığı Kazada 1 Ölü 2 Yaralı
Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda... Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda...
Aile Babası Olmak İçin Yaratılan Erkekler Bu Tarihte Doğuyor Aile Babası Olmak İçin Yaratılan Erkekler Bu Tarihte Doğuyor
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu, 1 Gözaltı Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu, 1 Gözaltı
Yola İnen Yavru Ayı Cep Telefonu İle Görüntülendi Yola İnen Yavru Ayı Cep Telefonu İle Görüntülendi
Bursa'da Şoke Eden Saldırı: 'Beni Islat' Dedi, Bahçıvanı Hastanelik Etti 'Beni Islat' Dedi, Bahçıvanı Hastanelik Etti
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket