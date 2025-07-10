Yolcuya Kötü Muameleye 337 Bin Lira Ceza

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde 138 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne gelen toplam 128 şikayet dilekçesi de encümende görüşüldü. Vatandaşların şoförlere yönelik; sefer saatine uymama, güzergah ihlali, sefer sırasında sigara içme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, yolcuya kötü muamelede bulunma, ücret tarifesine uymama gibi şikayetleri üzerine 337 bin 984 TL idari para cezası kesildi.

Yol ve Bakım Dairesi tarafından yapılan denetimlerde Gebze Akse Mahallesi'nde izinsiz kazı yapan bir inşaat firmasına 278 bin 833 TL para cezası verildi. Encümende ayrıca Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğünce İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde iki adet toplamda 600 metrekarelik betonarme yapının yıkım işi ihalesinin 30 Temmuz Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA