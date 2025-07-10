Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu, 1 Gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu, 1 Gözaltı
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 11 bin 340 captagon hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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