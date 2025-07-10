Bursa'da Şoke Eden Saldırı: 'Beni Islat' Dedi, Bahçıvanı Hastanelik Etti

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen 15 yaşındaki bir genç, kendisini suyla serinletmeyi reddeden bahçıvana saldırdı. Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle 1. Ertuğrulgazi Caddesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde çiçekleri sulayan 61 yaşındaki bahçıvan Mustafa A., aniden saldırıya uğradı.

İddiaya göre, olay yerine gelen alkollü genç Hasan A., bahçıvandan kendisini sulamasını istedi. Bu talebin reddedilmesi üzerine sinirlenen genç, Mustafa A.’ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan yaşlı adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırgan Hasan A.’yı kısa sürede gözaltına alarak emniyete götürdü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA