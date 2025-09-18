MSB Duyurdu: Türkiye ile Mısır Arasında 13 Yıl Sonra Bir İlk

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarına dair anlaşmazlıklar ve bölgesel güç mücadeleleri devam ederken, Türkiye ile Mısır’dan dikkat çeken bir iş birliği hamlesi geldi. İki ülke, 13 yıl sonra ilk kez “Dostluk Denizi” isimli ortak bir tatbikat gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, tatbikata dair yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanıyor. Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül’deki Seçkin Gözlemci Günü’ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA