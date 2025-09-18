7 Yıl Sonra Dirildi! Trabzon’da Film Gibi Olay… Duyan İnanamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Sibel Kuştil sağlık raporu almak için gittiği aile hekimliğinde hayatının şokunu yaşadı.

Sistem üzerinden yapılan kontrolde, Kuştil’in sağlık kayıtlarında 7 yıldır “ölü” olarak göründüğü ortaya çıktı.

'7 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ'

İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuran Kuştil’e, 7 yıl önce bir devlet hastanesinde ölüm kaydı oluşturulduğu bilgisi verildi. Nüfus kayıtlarında ise hala hayatta olduğu görülen Kuştil, hatanın 2018 yılında dünyaya ölü gelen bebeğiyle ilgili bir karışıklık sonucu meydana geldiğini düşündüğünü belirtti.

Sistemde 7 yıldır ölü görünen Sibel Kuştil

“DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI”

Yaşadıklarını anlatan Kuştil, “2018’de ölü bir doğum yaptım. Muhtemelen hastane kayıtlarında bebeğimin yerine benim bilgilerim girildi. O tarihten beri sağlık sisteminde ölü olarak görünüyormuşum. Bu durumu yeni öğrenince adeta dünyam başıma yıkıldı” dedi.

“ÖLÜ GİBİ YAŞADIM”

Geçen 7 yıl içinde üç çocuk dünyaya getirdiğini belirten Kuştil, bu süreçte yaşadığı bazı sorunların nedenini şimdi anlayabildiğini söyledi.

HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Özellikle Covid-19 döneminde aşı yaptıramadığını, e-Nabız sistemine erişemediğini, ilaç yazdıramadığını belirten Kuştil, “Sürekli ‘sistemde sorun var’ deniyordu. Meğer sistem beni ölü sanıyormuş” ifadelerini kullandı.

Bu hatanın düzeltilmesi için gerekli mercilere başvuruda bulunduklarını belirten Kuştil, henüz sonuç alamadıklarını söyledi.

Kuştil, acil bir durum yaşasam muayene olamadığını, E-Nabız’a giremediğini belirterek sitem etti.

Kaynak: DHA