Rusya S-400 Hava Savunma Sistemlerini Geri İstedi mi? MSB Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktürk, son günlerde gündem olan 'Rusya S-400 Hava Savunma Sistemlerini geri istedi mi?' sorusunu da yanıtladı. Aktürk, S-400 sistemlerinin envanterlerinde yer aldığını belirterek "Bu konudaki tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

TERÖRLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Tuğamiral Aktürk, TSK’nın terörle mücadelede kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda, son bir hafta içinde bir PKK’lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Aktürk, ayrıca sınır içinde ve dışında yürütülen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda sığınak, barınak, el yapımı patlayıcı ve silahın imha edildiğini aktardı.

Suriye harekat bölgelerinde terör operasyonları sürüyor

Suriye harekat bölgelerinde terör örgütüne ait yeraltı tünellerinin tespit ve imhasına da devam edildiğini belirten Aktürk, Tel Rıfat ve Menbic hattında şimdiye kadar 605 kilometre uzunluğunda tünelin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

13 YIL SONRA BİR İLK

TSK’nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Aktürk, 22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye ile Mısır arasında Doğu Akdeniz'de "Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka)" isimli özel deniz harekat tatbikatının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye ile Mısır arasında 13 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatı yapılacak

13 yıl aradan sonra düzenlenecek bu tatbikatın, iki ülke ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü olan 25 Eylül'de, Türkiye ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlarının da bölgede bulunacağı bildirildi.

GAZZE’DEKİ DRAM DERİNLEŞİYOR

Aktürk, İsrail’in 16 Eylül’de Gazze’ye başlattığı kara harekâtına da değinerek, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden insani krizin daha da ağırlaştığını vurguladı. İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını ve bölge ülkelerine yönelik provokasyonlarını sert dille eleştiren Aktürk, bu eylemlerin Orta Doğu’yu yeniden istikrarsızlığa sürüklediğini ifade etti.

Gazze’de açlık bir silah olarak kullanılıyor

TSK'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI SÜRÜYOR

Bakanlık kaynakları, Suriye’de konuşlu Türk birliklerinin durumuna ilişkin sorulara yanıt verirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede terörle mücadele ve sınır güvenliği amacıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bulunduğunu belirtti.

TSK'nın Suriye’den çekilmesinin ancak terör tehdidinin tamamen sona ermesi ve sınır güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması halinde gündeme gelebileceği ifade edildi.

Rus Hava Savunma Sistemi S-400

S-400 İDDİALARINA NET YANIT

Son günlerde kamuoyuna yansıyan "Rusya, Türkiye’den S-400 hava savunma sistemlerini geri istiyor" şeklindeki haberlerle ilgili olarak da açıklama yapan bakanlık kaynakları, "S-400 sistemleri envanterimizde yer almakta olup, bu konudaki tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.

SİLAHLANMA ÇABALARI İZLENİYOR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail’den hava savunma sistemi tedarik etmesiyle ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları, Ada’daki barışı tehlikeye atacak her türlü silahlanma girişiminin dikkatle izlendiğini kaydetti.

GKRY’nin bu yöndeki faaliyetlerinin Ada’daki dengeleri bozabileceği uyarısında bulunan yetkililer, “Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini temin etmeye yönelik kararlılığını sürdürüyor. Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin güvencesi altındadır” ifadelerini kullandı.

