Dış Ticaret Rakamları Belli Oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İHRACATTA REKOR

Türkiye'nin ihracatı ocakta yıllık yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar oldu. Bu alanda aylık rekor yaşandı. İthalat ise yüzde 10,2'lik artışla 28,8 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Bolat ihracattaki rekorun yanı sıra yıllıklandırılmış mal ihracatında da rekor kırıldığını belirtti.

Bolat, "Kırdığımız bir diğer rekor yıllıklandırılmış mal ihracatımızda olmuştur. 2025 Ocak itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, 263 milyar dolara yükselmiştir" ifadeleriyle yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi