İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu
Şubat ayına girilmesiyle birlikte, özel sektörde çalışanların zam oranları da netleşti. Alternatif Bank ve Fibabanka, çalışanlarına yüzde 30 oranında zam yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık sektöründe çalışanlar için müjdeli haber geldi. Sektörün önde gelen oyuncularından Alternatif Bank ve Fibabanka, çalışanlarına yüzde 30 oranında zam yapma kararı aldı. Bu karar, bankacılık çalışanlarının yüzünü güldürürken, sektördeki rekabetin de arttığını gösteriyor.
Daha önce Ziraat Bankası ve Halkbank'ın çalışanlarına yüzde 30 zam yapma kararı almasıyla başlayan zam furyası, özel bankalara da sıçradı. Alternatif Bank ve Fibabanka'nın bu kararıyla birlikte bankacılık sektöründe çalışanların ücretleri önemli ölçüde artmış oldu.
UZAKTAN ÇALIŞMA DÖNEMİ SONA ERDİ
Alternatif Bank, çalışanlarına yaptığı yüzde 30 zammın yanı sıra, pandemi döneminde uygulanan uzaktan çalışma modeline de son verdi. Yeni kararla birlikte tüm çalışanların ofise gelmesi zorunlu hale geldi.
Fibabanka ise daha önce temmuz ayında çalışanlarına yüzde 15 zam yapmıştı. Yılın başında aldığı bu kararın üzerine şimdi de yüzde 30'luk bir zam daha yaparak çalışanlarını memnun etti.