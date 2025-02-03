İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu

UZAKTAN ÇALIŞMA DÖNEMİ SONA ERDİ

Alternatif Bank, çalışanlarına yaptığı yüzde 30 zammın yanı sıra, pandemi döneminde uygulanan uzaktan çalışma modeline de son verdi. Yeni kararla birlikte tüm çalışanların ofise gelmesi zorunlu hale geldi.

Fibabanka ise daha önce temmuz ayında çalışanlarına yüzde 15 zam yapmıştı. Yılın başında aldığı bu kararın üzerine şimdi de yüzde 30'luk bir zam daha yaparak çalışanlarını memnun etti.