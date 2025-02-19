Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Acı Günü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aldığı acı haberle sarsıldı. Bakan Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş'in hayatını kaydettiği öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ablası Seyhan Güneş’in hayatını kaybettiği bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bakan Işıkhan’a taziye dileklerini iletti.
Kurum paylaşımında, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden kıymetli ablası Seyhan Güneş'e Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhumenin mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi