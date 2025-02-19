Memleket Yolunda Acı Son: Otobüste Öldü, Kilometreler Sonra Mola Yerinde Fark Edildi

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kahreden bir olay yaşandı. Kayseri’den memleketine gitmek için kızı ve damadıyla otobüse binen 81 yaşındaki Enver Ekiz, yolculuk sırasında uyku hapı aldı. Ekiz, bir süre sonra uyandı ve tekrar ilaç istedi. Kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi.

Otobüs, Bursa Terminali’nde mola verdiğinde Ekiz’in kızı babasını uyandırmak istedi. Ancak 700 kilometre boyunca babasının uyuduğunu sanan kızı tepki vermediğini ve nefes almadığını fark edince panikle 112 Acil Servis’i aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Memleketine sadece 70 kilometre kala hayata gözlerini yuman Enver Ekiz’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA