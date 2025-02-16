Maç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Antrenöre Son Veda

Eski Hentbol Milli Takımı Antrenörü ve Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Seymen (56), dün Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan, Hentbol Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Seymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Seymen için Ankara'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Ahi Evran Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törene; Seymen'in ailesi, arkadaşları, öğrencileri, meslektaşları ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi katıldı. Seymen için dua edilen törende, öğrencileri de gözyaşlarına hakim olamadı.

Seymen, ikindi vakti Etimesgut Tevhid Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eski milli hentbolcu ve antrenör eşi Sevgi Seymen, cenazede Serdar Seymen’in tabutuna sarılıp ağladı.

Kaynak: DHA