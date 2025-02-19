MHP’den Bahçeli’nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

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MHP’den Bahçeli’nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den yeni bir açıklama daha geldi.

"Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir” diyen Büyükataman, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Büyükataman, açıklamasında “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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