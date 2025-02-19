'CHP Kurultayı'nın İptal Davasında Flaş Karar

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 'şaibe' iddiasıyla soruşturma başlatılan CHP Kurultayı'nın iptaline ilişkin açtığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme 'Yönetim görevden uzaklaştırılsın' talebini reddetti.

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'CHP Kurultayı'nın İptal Davasında Flaş Karar

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 'şaibe' iddiasıyla soruşturma başlatılan CHP kurultayının iptali için açtığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Savaş’ın parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hakkında 'şaibe' iddiasıyla soruşturma başlatılan 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kongre'sinin iptali için dava açmıştı.

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'GENEL BAŞKAN SEÇİLECEKTİ'

Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürerek, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talep etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verilmişti: İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti.

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TALEP REDDEDİLDİ

Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyle "CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması" talebi reddedildi.

'CHP Kurultayı'nın İptal Davasında Flaş Karar - Resim : 3

'İSPAT DELİLLERLE ORTAYA KOYAMADI'

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararda “Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 - 5 Kasım 2023 tarihlerde gerçekleştirilen Genel Kurul ile oluşturulan mevcut yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı ifade edildi.

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Kaynak: ANKA

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