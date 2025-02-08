Ankara Kulisleri Bu İddiayı Konuşuyor: Tarih Verildi, Kabine Diken Üstünde! 4 Bakana Çizik

Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “değişim” mesajı, Ankara kulislerinde kabine revizyonu beklentisinide beraberinde getirdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre, hem kabinede hem de parti yönetiminde köklü değişikliklerin yaşanabileceği ve bu sürecin 23 Şubat’ta düzenlenecek AKP Büyük Kongresi öncesinde gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Atik’in verdiği bilgilere göre, şu ana kadar 20 ilde değişim söylemleri gündeme gelse de mevcut yöneticiler görevlerine devam etti. Kabineye dair beklentilerin giderek arttığını belirten Atik, önümüzdeki 15 gün içinde bazı isimlerin değişebileceğine vurgu yaptı. Parti içinden görüştüğü bir genel başkan yardımcısının, “Biraz daha sabredin, sadece 15 gün kaldı” dediğini aktardı.

HANGİ BAKANLAR GİDEBİLİR?

Kabine değişikliğiyle ilgili kulislerde konuşulan isimleri paylaşan Atik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Kartalkaya’daki yangın faciası sonrası eleştirilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un görevden alınabilecek isimler arasında olduğu iddiasını öne sürdü.

Atik ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un durumunun da belirsiz olduğunu belirtti.

'YENİ GÖREVLENDİRMELER OLABİLİR'

Atik, ayrıca AKP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir gibi isimlerin de farklı görevlerde değerlendirileceğini aktardı.

'BAKAN ŞİMŞEK'İN YERİ GARANTİ'

Eski AKP milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeri garanti olan tek bakan var. O da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kuşkusuz hepsi gidecek şeklinde söylemiyorum. Ama yerinden oynatıldığında ortalığın karışacağı tek bakan Mehmet Şimşek. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, çok başarılı, kabine dışında kalmayacaktır, ama değişim olabilir" dedi.

Kaynak: TGRT