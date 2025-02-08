CHP'li Tanal'ı Durdurdu, Söyledikleriyle Şoke Etti: 'Kadına Bir Tokat Atamıyorum'

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve parti heyeti, Şanlıurfa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaşın kadına yönelik şiddeti savunan sözleri büyük tepki çekti.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, ilçe başkanları ve parti yönetimi, esnafın geleneksel Ahilik duasına katıldı. Duanın ardından heyet, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a yaklaşan bir vatandaşın sözleri büyük tepki çekti. Kadına yönelik şiddeti savunan kişi, kadın hakları yasalarına karşı çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Kadına bir tokat atamıyorum. Kızıma bir şey söyleyemiyorum. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Bacımı terbiye edebilirim. Kadın hakları yasasını engelleyin. Mecliste bu yasayı gündeme getirin" ifadelerini kullandı.

Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tanal, vatandaşın açıklamalarına tepki gösterdi. Tanal, "Terbiye etmek ayrı, dayak atmak ayrı. Kadının da bizi terbiye etme hakkı var." dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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