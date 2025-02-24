İktidara Yakın Yazardan Dikkat Çeken 'Kongre' Yorumu: 3 Partiyi İşaret Etti...

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi dün gerçekleşti. Partinin A Takımı belli oldu. Yeni yönetimde diğer partilerden gelen isimlere de yer verildi. İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, üç partiyi işaret ederek, "Yakında hepsi boşalacak" yorumunu yaptı.

İktidara Yakın Yazardan Dikkat Çeken 'Kongre' Yorumu: 3 Partiyi İşaret Etti...

AKP'nin dün 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partinin yeni vitrini belli oldu. AKP'nin yeni MKYK listesine 39 yeni isim dahil oldu.

İktidara Yakın Yazardan Dikkat Çeken 'Kongre' Yorumu: 3 Partiyi İşaret Etti... - Resim : 1

YENİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

AKP'nin 75 kişiden oluşan yeni MKYK’sına giren isimler arasında, İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve Konya Milletvekili Ünal Karaman yer aldı. Gelecek Partisi'nden istifa edip AKP'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Abdurrahman Akyüz ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da AKP listesine girmeyi başardı.

İktidara Yakın Yazardan Dikkat Çeken 'Kongre' Yorumu: 3 Partiyi İşaret Etti... - Resim : 2

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin kongresiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. "Erdoğan, diğer partilerden gelen milletvekillerine MKYK’da yer vererek hem gelecek olan milletvekillerine 'yeriniz sağlam' mesajını verdi, hem de gel gel yaptı." diye yazdı.

3 PARTİYİ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer partilerden gelecek milletvekillerine karşı “açık kapı” politikası uygulayacağını söyleyen Selvi, "İlerleyen süreçte İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi boşalırsa şaşırmam." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: Hürriyet

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