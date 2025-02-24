Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?

ASAL Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Katılımcıların yüzde 31.6'sı bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunu CHP'ye vereceğini ifade etti. Ankette AKP yüzde 30.9 ile ikinci parti olurken DEM Parti yüzde 9.3 oy alarak MHP'nin önüne geçti.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde yaşayan 2 bin kişi ile bir araştırma gerçekleştirdi.

Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? - Resim : 1

Araştırmada, katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

"Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok" yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) zirveye yerleştiği görüldü. AKP ise yüzde 30.9 ile CHP'yi ikinci sıradan takip etti.

Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? - Resim : 2

İşte oy dağılımları şöyle:

CHP: Yüzde 31.6

AKP: Yüzde 30.9

DEM Parti: Yüzde 9.3

MHP: Yüzde 9.0

İYİ Parti: Yüzde 4.3

Zafer Partisi: Yüzde 3.9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.7

Anahtar Parti: Yüzde 1.6

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 4.3

Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? - Resim : 3

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