Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde yaşayan 2 bin kişi ile bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmada, katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

"Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok" yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) zirveye yerleştiği görüldü. AKP ise yüzde 30.9 ile CHP'yi ikinci sıradan takip etti.

İşte oy dağılımları şöyle:

CHP: Yüzde 31.6

AKP: Yüzde 30.9

DEM Parti: Yüzde 9.3

MHP: Yüzde 9.0

İYİ Parti: Yüzde 4.3

Zafer Partisi: Yüzde 3.9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.7

Anahtar Parti: Yüzde 1.6

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 4.3