Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?
ASAL Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Katılımcıların yüzde 31.6'sı bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunu CHP'ye vereceğini ifade etti. Ankette AKP yüzde 30.9 ile ikinci parti olurken DEM Parti yüzde 9.3 oy alarak MHP'nin önüne geçti.
Buket Topaktaş
ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde yaşayan 2 bin kişi ile bir araştırma gerçekleştirdi.
Araştırmada, katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.
"Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok" yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) zirveye yerleştiği görüldü. AKP ise yüzde 30.9 ile CHP'yi ikinci sıradan takip etti.
İşte oy dağılımları şöyle:
CHP: Yüzde 31.6
AKP: Yüzde 30.9
DEM Parti: Yüzde 9.3
MHP: Yüzde 9.0
İYİ Parti: Yüzde 4.3
Zafer Partisi: Yüzde 3.9
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.7
Anahtar Parti: Yüzde 1.6
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.4
Diğer: Yüzde 4.3
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